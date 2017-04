TradePartners Groep heeft voor eigen gebruik de bedrijfspanden aan het Zuideinde 19 en 45 op het bedrijventerrein Dierenstein te Barendrecht gekocht.

Koper is actief in de niche markt van turbo blower onderdelen en aanverwante artikelen en is sinds 2013 al huurder van het pand Zuideinde 45. De panden hebben een gezamenlijke grootte van 2000 m² vvo.

De Mik Bedrijfshuisvesting uit Rotterdam adviseerde verkoper, een particuliere belegger, bij beide transacties.