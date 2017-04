Cocon Vastgoed heeft een kantoorgebouw gelegen in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer gekocht.

Verkoper is een particulier. Het kantoor is 1924 m² groot en ligt aan de Stephensonstraat 19. Het kantoorgebouw is gelegen in het zogeheten Eenhoorngebied. De vloeroppervlakte is verdeeld over drie verdiepingen en een kelderruimte.