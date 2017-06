Quadoro Doric koopt kantoorgebouw Square in Rotterdam

Quadoro Doric heeft kantoorgebouw Square, gelegen aan het Kruisplein in Rotterdam verworven ten behoeve van het Europese duurzaamheidsfonds AIF Vontobel Sustainable Real Estate Europe.

Het Kadaster meldt een koopsom van € 9.445.890.



Het kantoorgebouw omvat circa 4300 m² verhuurbare ruimte en is de afgelopen jaren volledig gerenoveerd en gemoderniseerd door de eigenaar First Rotterdam Monumenten, een entiteit van Maarsen Groep. Het monumentale pand is momenteel in gebruik door Greenchoice, een duurzaam energiebedrijf dat onlangs een langjarige huurovereenkomst heeft gesloten. Quadoro Doric verwerft het gebouw van Maarsen Groep.

Kantoorgebouw Square, voorheen genoemd Het Bouwcentrum, was een initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten en het centraal college van het Bouwwezen. In 1946 werd het Bouwcentrum officieel opgericht en in 1949 geopend. In het Bouwcentrum konden professionals en geïnteresseerden terecht voor tentoonstellingen en informatie over bouwen en wonen. Square maakt onderdeel uit van het voormalige ‘Weenapoint-complex’. Inmiddels heeft Maarsen Groep het kantoorgebouw First hier gerealiseerd, alsmede het short stay concept Premier Suites & Offices in het voormalige kantoor van Nauta Dutilh.



Dit is de derde aankoop in Nederland van Quadoro Doric. Het duurzaamheidsfonds heeft tot dusver elf gebouwen in Europa verworven. Over de aankoop van nog twee gebouwen wordt momenteel onderhandeld.



Quadoro Doric Real Estate GmbH, de vastgoedinvesteringsmaatschappij van de Doric groep, is verantwoordelijk voor de aankoop namens het fonds. Doric Investment GmbH is de investeringsmaatschappij van het duurzaamheidsfonds.

Quadoro Doric is in het aankoopproces begeleid door Cushman & Wakefield. Maarsen Groep heeft deze transactie in eigen beheer verzorgd.