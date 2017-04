Quantum doet eerste investering in Nederlandse parkeergarage

De Duitse Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH heeft een nieuw Nederlands parkeergaragefonds opgericht en heeft van Q-Park haar eerste parkeergarage aangekocht.

De investering betreft Parkeergarage De Soeverein in Amersfoort. De parkeergarage is gelegen aan de rand van het winkelgebied en bevat 575 parkeerplaatsen. Deze is eind maart gekocht in een sale & leaseback transactie met Q-Park, met wie een langjarige huurovereenkomst is afgesloten. Een overnamesom is niet bekend gemaakt.

Michiel Gerritsen, directeur van Orange Investment Managers: 'Samen met Quantum zijn wij erg blij met deze eerste aankoop in Nederland. De parkeergarage ligt op een strategische en goed bereikbare locatie in een van de snelst groeiende steden van Nederland. We verwachten binnenkort meer garages toe te voegen aan onze portefeuille.'

De in Hamburg gevestigde fondsmanager Quantum heeft al ruim 10 jaar ervaring met parkeergaragebeleggingen in Duitsland en beheert daar een portefeuille van 12 parkeergarages. Jan Gehrmann, algemeen directeur van Quantum: 'Tot nu toe belegden wij enkel in Duitsland. Na een uitgebreide studie naar Europese markten, bleek de Nederlandse markt zeer interessant voor onze investeerders. Daarbij was het voor ons logisch om een eerste stap naar het buitenland te maken voor uitbreiding en verdere spreiding in onze portefeuille.'

Het fonds belegt in openbare parkeergarages in Nederland en wordt gefinancierd met eigen vermogen van Duitse institutionele investeerders. Voor dit fonds is Quantum een samenwerking aangegaan met het in Amsterdam gevestigde Orange Investment Managers, wie verantwoordelijk is voor alle aankopen en het beheer van de portefeuille.

CMS Derks Star Busmann trad bij de transactie met Q-Park op als juridisch adviseur namens de koper en HVG Law namens de verkoper.