PROVADA Amvest koopt 104 woningen van Engelendaal

Amvest koopt een woontoren met 104 vrijesectorhuurwoningen in het project Engelendaal in Leiderdorp van Engelendaal Ontwikkeling.

Op de Provada hebben Amvest Investment Management en Engelendaal Ontwikkeling, een samenwerking van Vink Bouw en Did Vastgoedontwikkeling, de intentieverklaring getekend voor de afname. De middeldure appartementen worden opgenomen in de portefeuille van het Amvest Residential Core Fund. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van de voormalige ROC-locatie.

De voormalige schoollocatie, centraal gelegen aan de Leidsedreef op de hoek van de Engelendaal en de Oude Spoordijk, wordt getransformeerd tot een nieuwe woonwijk. De 104 vrijesectorhuurappartementen komen in een toren van 70 meter hoog. Naast de toren komen een lager appartementengebouw met 36 sociale huurwoningen en verschillende soorten eengezinskoopwoningen. In totaal omvat het project 182 woningen. Het ontwerp is van KAW Architecten. De start van de bouw staat gepland voor eind 2017.