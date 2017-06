Opel huurt kantoor van 2900 m² in Breda

Opel Nederland heeft in Breda een kantoorgebouw van bijna 2900 m² gehuurd van SPF Beheer.

Onlangs is bekend gemaakt dat Opel Nederland met circa 130 werknemers gaat verhuizen in Breda. Jarenlang is het Nederlandse hoofdkantoor van Opel gevestigd geweest aan de westkant van Breda. Nu is gekozen om een kantoor te gaan huren aan de Oostzijde van Breda nabij de Claudius Prinsenlaan. Dit kantoorgebouw is gelegen aan de Topaasstraat 54-62 en beschikt over kantoorlagen voorzien van een terras.

Opel Nederland zal het gehele gebouw, als single tenant, eind oktober gaan betrekken. Het geheel omvat bijna 2900 m² met 8 parkeerplaatsen en zal door VB&T Projectmanagement namens verhuurder SPF Beheer worden voorzien van een upgrade.

Bij het tot stand komen van deze transactie werd verhuurder geadviseerd door Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis. Cushman & Wakefield was door verhuurder ingeschakeld als collegiale makelaar. Opel Nederland werd in deze transacties geadviseerd door JLL.