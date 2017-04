Wittebrug huurt bedrijfspand in Leiden

Wittebrug en Wibo Vastgoed hebben overeenstemming bereikt inzake de verhuur van de Amphoraweg 2-4 te Leiden.

Het complex beschikt over een showroom, werkplaats en kantoren met een totaaloppervlak van ruim 2500 m² en een kavel van 4700 m². Wittebrug, een bekende naam in de automotive branche, zal het in gebruik gaan nemen als locatie voor Volkswagen bedrijfswagens.

Wittebrug Autogroep vertegenwoordigt de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda en Volkswagen Bedrijfswagens in de regio Den Haag, Delft, het Westland, Leiden en de Duin- & Bollenstreek. Er werken meer dan 450 mensen bij de onderneming. Tot de Wittebrug groep horen de dealerbedrijven alsmede een leasebedrijf en 2 schadeherstelbedrijven.

Het onroerend goed is in beheer bij Van Ostade Vastgoedbeheer en deze transactie is tot stand gebracht door Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij.