Ludwig Vastgoed koopt kantongerecht Haarlem

Ludwig Vastgoed uit Bloemendaal heeft voor ruim € 5,5 mln het voormalig kantongerecht aan de Jansstraat 46 te Haarlem gekocht.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voormalig kantongerecht aan de Jansstraat 46 en Ceciliasteeg 12 verkocht aan Ludwig Vastgoed voor een koopsom van € 5.510.526 k.k.

Ludwig Vastgoed heeft eerder dit jaar ook het kantorendeel van de Brinkmannpassage gekocht (voor ongeveer € 4,5 mln)

Het rijksmonument ligt in het historische centrum van Haarlem. Het complex is geschikt te maken voor functies als hotel, appartementencomplex of herenhuizen. De totale vloeroppervlakte bedraagt 3898 m² bvo en is verdeeld over meerdere bouwlagen. Het complex is op hoofdlijnen opgebouwd uit een vleugel (2897 m²) aan de Jansstraat, een archiefgebouw (941 m²) aan de Ceciliasteeg en een tuinhuis (60 m²) in de achtertuin.

Het complex kent een rijke historie. Begin 16e eeuw stonden er op het perceel kloostergebouwen. In de late 16e eeuw werden deze gebouwen, inclusief een kapel, geleidelijk aan gesloopt of kregen ze een andere bestemming. De herenhuizen aan de Jansstraat, met onder andere de beroemde Coornhert als bewoner, bleven voortbestaan maar ondergingen in de loop van de eeuwen diverse verbouwingen. Vanaf de 18e eeuw heeft het complex achtereenvolgens dienst gedaan als gemeentehuis, gouvernement van Holland, provinciehuis, Rijksarchiefdepot en tot slot kantongerecht.

Er zijn nog enkele zeer waardevolle oude interieuronderdelen bewaard gebleven in het complex, zoals een houten plafond met 17e eeuwse beschildering en een rijk gesneden en van schilderwerk voorziene schouw en deuromlijsting.

De achtertuin van het complex grenst direct aan de zogenaamde Wijngaardtuin (stadsparkje). In de achtertuin van het complex bevindt zich daarnaast nog een aantal noodgebouwen (304 m²) uit 1996.