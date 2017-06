Heijmans verlengt huur hoofdkantoor

PingProperties heeft namens het Office Fund III overeenstemming bereikt met Heijmans over een langjarige huurverlenging van diens hoofdkantoor.

Het gaat om het kantoorgebouw aan de Graafsebaan 65 in Rosmalen, uit circa 10.200 m² en 240 parkeerplaatsen.

Heijmans is sinds de oprichting in 1923 gevestigd in Rosmalen. Het gebouw aan de Graafsebaan 65 is in 2004 door Heijmans gebouwd en sindsdien als hoofdkantoor in gebruik bij het bedrijf.

In 2010 verwierf PingProperties voor een van haar investeringsfondsen het eigendom van het gebouw dat deel uitmaakt van een kantoorportefeuille van ca 60.000 m². In het verleden is geïnvesteerd in verduurzaming van het gebouw, waarmee met een energielabel A wordt voldaan aan de moderne duurzaamheidsstandaarden voor kantoorruimte.