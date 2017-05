Vastned koopt minder anderen in dan verwacht

Vastned kan net iets meer dan de helft van het gereserveerde budget voor de inkoop van eigen aandelen daadwerkelijk daarvoor gebruiken.

Dat blijkt uit de mededeling van de vastgoedbelegger van woensdagochtend. Vastned koopt in totaal 849.846 aandelen in voor een totaalbedrag van € 29,9 mln.

Vastned bracht op 11 april 2017 een tender offer uit voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van maximaal €50 miljoen, waarvoor een gedeelte van de verkoopopbrengsten van de volledige Turkse portefeuille gebruikt werd. Vastned aandeelhouders werd de mogelijkheid geboden om tot 15 mei 2017 23:59 uur CEST hun aandelen aan te bieden voor een maximumprijs van €35,19.

Een totaal aantal van 849.846 aandelen Vastned werd aangeboden, waarvoor beleggers die op of onder de definitieve inkoopprijs aandelen aanboden, €35,19 per aandeel zullen ontvangen. Vastned zal aandelen inkopen voor in totaal €29,9 mln.

De aandeleninkoop wordt op 19 mei 2017 afgewikkeld. De ingekochte aandelen worden niet ingetrokken, maar worden aangehouden als treasury shares. Aansluitend op de afwikkeling daalt het aantal uitstaande aandelen van 19.036.646 naar 18.186.800.

Vastned bevestigt haar eerder aangekondigde verwachting van een direct resultaat over 2017 van €2,10 tot €2,20 per aandeel.