Stem op uw favoriete kandidaat voor de Green Leader 2017

Juryvoorzitter Onno Dwars van Ballast Nedam Ontwikkeling (foto) is trots op de mooie lijst aan duurzame leiders die vanuit hun eigen perspectief verduurzaming versnellen door leiderschap te tonen. “Met het klimaatakkoord van Parijs in het achterhoofd is het nu hét moment om de versnelling in gang te zetten. Aanzienlijk meer gebouwen moeten sneller en grondiger worden verduurzaamd. Deze Green Leaders zijn voorbeelden van leiders die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen.”

Green Leader Award

De Green Leader Award is een initiatief van Dutch Green Building Council in samenwerking met PropertyNL en de Provada. De award is in het leven geroepen omdat de vastgoedsector weliswaar verduurzaamt, maar nog niet voldoende snel en niet over de hele linie. Beslissers die lef en persoonlijk leiderschap tonen, kunnen met hun nieuwe, verfrissende inzichten het verschil maken en zodoende een krachtige impuls geven aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De winnaar wordt uitgedaagd een jaar lang kennis te delen en leiderschap te tonen om verduurzaming verder te versnellen.

Keuze van de jury én publiek

De jury heeft gekozen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende spelers uit de gehele keten. Over deze genomineerden wordt een inspirerend katern gemaakt door PropertyNL. Via www.greenleaderaward.nl bepaalt het publiek uiteindelijk wie er tot winnaar van de Green Leader Award wordt benoemd. De uitreiking vindt plaats op 31 mei om 15.30 uur tijdens de Provada in de RAI in Amsterdam.

De genomineerden zijn

• Lex de Boer, directeur-bestuurder, woningcorporatie Lefier

De Boer is directeur van de zowel in Drenthe als Groningen actieve woningcorporatie Lefier. De corporatie doet mee met het landelijke project de Stroomversnelling, waarbij bestaande woningen energieneutraal worden gemaakt. Daarnaast is Lefier betrokken bij Groningen gasloos.

Zijn corporatie heeft een hoge ambitie en de komende jaren wil Lefier ongeveer 4000 nul-op-de-meter-woningen bouwen door renovatie van bestaande woningen en nieuwbouw van grondgebonden woningen. Onder zijn leiding werden de eerste aardbevingsbestendige en energiezuinige woningen gebouwd in Groningen.

• Lot van Hooijdonk, wethouder Verkeer & Mobiliteit, Duurzaamheid en Milieu gemeente Utrecht

Ze weet groene idealen om te zetten in concrete acties en maakt zich sterk voor een circulaire economie. Haar missie: milieubeleid samen met burgers vormgeven. Ze was deelnemer aan onderhandelingen voor het nationale Energieakkoord en is lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Als snelst groeiende stad van Nederland wil Utrecht in 2050 volledig circulair zijn. De gemeente Utrecht is al koploper bij energiebesparing in bedrijven. Als het aan Van Hooijdonk ligt is Utrecht de eerste gasloze grote gemeente van Nederland. Haar gedrevenheid levert naast concrete resultaten op het gebied van duurzaamheid ook een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek op. In januari 2017 werd ze door het vakblad Binnenlands Bestuur verkozen tot beste jonge bestuurder van 2016.

• Peter Göbel, algemeen directeur ING Real Estate Finance Nederland en lid van het Global REF MT

ING REF introduceerde in 2016 een duurzaam 5-stappenplan. Ook hebben de vastgoedklanten van de financier een brief ontvangen waarin staat dat zij dit jaar een verduurzamingsplan bij ING dienen aan te leveren voor hun kantoor- en bedrijfspanden. Als zij dit niet doen, zal ING REF vanaf 2018 geen verlenging van de bestaande financieringen verstrekken. In 2023 wil ING alleen nog ‘groene’ panden in portefeuille hebben. Peter Göbel durft dus piketpalen te slaan.

Naast deze maatregelen is Göbel al langer actief om klanten te ondersteunen bij het verduurzamen van panden. Dat gebeurt onder andere door het bieden van rentekortingen, financieringsarrangementen, het overnemen van kosten voor labelen van panden en subsidieadvisering.

• Coert Zachariasse, ceo Delta Development Group

De wereld een beetje mooier maken voor de toekomstige generatie, dat is waar het projectontwikkelaar Coert Zachariasse simpelweg om gaat. Hij is al jaren een van de duurzame boegbeelden van ons land en een internationaal voorbeeld. Dat komt mede door zijn rol als drijvende kracht achter de cradle-to-cradle filosofie, die hij in 2007 omarmde. Daarop baseert hij de ontwikkeling van Park 20|20 in Hoofddorp. Hier wordt 89.000 m² duurzame kantoorruimte gebouwd. Ook is hij een van de initiatiefnemers van The Valley, de nationale hub voor de circulaire economie, onderdeel van Schiphol Trade Park. Dit is het nieuwe duurzame werkgebied langs de A4. The Valley maakt deel uit van het nationale programma ‘Nederland als circulaire hotspot’. Hij zet daarnaast veel in op kennisdeling. Zachariasse heeft veel ideeën over nieuwe manieren van bouwen maar vindt binnenklimaat, sfeer en kwaliteit van de werkplek minstens zo belangrijk.

• Harm van Oorschot, directeur centrale diensten, Lidl Nederland

Lidl neemt continu het initiatief om energiebewust te ondernemen. Onder leiding van Van Oorschot wordt al het vastgoed verduurzaamd. Meer dan 10.000 medewerkers zijn geschoold in efficiënt omgaan met energie. Lidl wil na 2018 in de ruim 400 filialen geen aardgasaansluiting meer hebben. Ook worden filialen voorzien van oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Alle nieuw te bouwen filialen voldoen aan het hoogst haalbare energielabel A++++ en zijn van binnen en van buiten geheel uitgerust met LED-verlichting. In de nieuwbouw streeft men het hoogst haalbare na voor wat betreft duurzaamheid. Lidl Nederland is hiermee zelfs internationaal koploper. Lidl opende vorig jaar het meest duurzame distributiecentrum van Europa in Waddinxveen. Het bedrijf laat tevens onderzoeken hoe het volledig CO2-neutraal kan worden.