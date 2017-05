Jumbo Golfstore naar Woonboulevard Arnhem-Zuid

Jumbo Golfstore heeft ruim 1000 m² gehuurd op Woonboulevard Arnhem-Zuid.

Het betreft 1032 m² winkelruimte aan de Heerlenstraat 65. Het pand zal na de verbouwing in de tweede helft van dit jaar gereed zijn.

Jumbo Golfstore verkoopt golfclubs, golfschoenen, golfkleding en diverse golf accessoires. De keten heeft 8 winkels in Nederland en een webshop. In Arnhem is Jumbo Golfstore nu nog gevestigd aan de Amsterdamseweg, in een winkel van 700 m².

Jumbo Golfstore is eigendom van de familie Van Eerd, bekend van de supermarktketen Jumbo en LaPlace. De eerste vestiging opende in 2004 de deuren.

Strijbosch Thunnissen Winkelmakelaars adviseerde de eigenaar bij deze transactie.