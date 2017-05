Belgische Intervest betreedt Nederlandse markt logistiek vastgoed

De Belgische groep Intervest heeft de Nederlandse markt voor logistiek vastgoed betreden. De groep heeft de ambitie de investeringen uit te breiden tot een gebied van 150 km rond Antwerpen.

Dit heeft Intervest offices & Warehouses, zoals de onderneming heet, vanochtend naar buiten gebracht. De eerste Nederlandse investering is een distributiecentrum op bedrijventerrein Vossenberg II in Tilburg.

Het pand heeft een oppervlakte van 13.300 m2 en bestaat uit 11.400 m2 magazijnruimte, 1.200 m2 kantoren en 700 m2 mezzanine. De faciliteit heeft een vrije hoogte van 8 meter en beschikt over 6 laadkades en 72 parkings. De bedrijfshal en productieruimte zijn gekoeld en volledig conform de HACCP-richtlijnen van de voedingsindustrie. Het gebouw is ontwikkeld door CRA Vastgoed en gebouwd door Huybregts Relou. Beide ondernemingen maken deel uit van VB Groep.

De huurder van de site is Dutch Bakery, een moderne en innovatieve industriële producent van half-afgebakken broodproducten onder private-labels van supermarkten. Dutch Bakery combineert op deze locatie industriële bakkerijactiviteiten met expeditie en logistieke activiteiten en stelt meer dan 400 medewerkers te werk.

De site ligt aan de Kronosstraat 2 in de Industriezone Vossenberg II in Tilburg. De locatie sluit direct aan op de A58 Eindhoven-Breda en deel uitmaakt van de logistieke hotspot Tilburg-Waalwijk. Dit industrieterrein is het grootste van Tilburg met meer dan 200 ondernemingen en kenmerkt zich door een grote diversiteit waarbij er niet enkel logistieke en distributiebedrijven gevestigd zijn, maar ook een groot aantal productie- en assemblagebedrijven in allerlei bedrijfstakken.

Jean-Paul Sols, CEO van Intervest, zegt desgevraagd: ‘Na onze recente uitbreiding van logistiek vastgoed in België zetten we nu onze eerste stap in Nederland. De aankoop van deze goed gelegen logistieke site die opslag en productie combineert en voor lange termijn gehuurd wordt door een solide huurder, is volledig in lijn met ons strategisch groeiplan om de logistieke vastgoedportefeuille uit te breiden, zowel in België als in Nederland en Duitsland.'

De aankoop van dit moderne logistiek complex in Tilburg, Nederland, past in het strategisch groeiplan van Intervest, dat is gebaseerd op een heroriëntatie van de kantorenportefeuille en een uitbreiding van de logistieke vastgoedportefeuille in België, Nederland en Duitsland.

Gebouweigenaar Property Match sloot op 1 januari 2017 met deze partij een huurovereenkomst met een vaste looptijd van 15 jaar op basis van een triple net overeenkomst aan marktconforme voorwaarden. De transactie genereert een huurinkomstenstroom van € 0,64 mln op jaarbasis.

De aankoopprijs bedraagt € 9,4 mln (registratierechten en kosten inbegrepen) wat in lijn ligt met de waardering door de onafhankelijke vastgoeddeskundige van de vennootschap. Deze investering geeft Intervest een bruto aanvangsrendement van 6,8%. De acquisitie is gestructureerd via de vennootschap Intervest Tilburg 1, een dochtervennootschap van Intervest in Nederland.

De transactie werd begeleid door Storms International Property Services en 3Stone Real Estate. DLA Piper is opgetreden als juridisch adviseur van Intervest.