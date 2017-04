Nieuwe huurtransacties in Hoogvliet Rotterdam

Kroonenberg Groep heeft overeenstemming bereikt met verschillende huurders voor winkelruimte in Winkelcentrum Hoogvliet.

Sport2000 sloot een langjarige huurovereenkomst af voor een winkelruimte van circa 568 m² aan de Binnenban 7. In het najaar van 2017 zullen zij hun deuren openen. Ook met Bruna is een langjarige huurovereenkomst aangegaan. Bruna zal zich aan Binnenban 95 vestigen, in een winkel van circa 210 m². Het contract gaat op 1 juni in, en na een inbouwperiode zal de winkel eind zomer open gaan.

Naast de nieuwe huurders heeft Kroonenberg Groep ook overeenstemming bereikt met Vodafone, Adam Menswear, Specsavers, Izendoorn Schoen- en Sleutelservice, MS Mode en Hunkemöller voor langjarige verlenging van de huurcontracten.

Cadeau en tatooshop De Intuitie is binnen het winkelcentrum verhuisd van Binnenban 23 naar nummer 99.

Kroonenberg Groep wordt bij de verhuur van Winkelcentrum Hoogvliet geadviseerd door BRIQ real estate en Van Splunter Bedrijfshuisvesting.