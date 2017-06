Mentaal Beter huurt op Brainpark Rotterdam

Stena Realty en Mentaal Beter hebben overeenstemming bereikt over de huur van kantoorruimte op de derde etage in het gebouw aan de K.P. van der Mandelelaan 30 op kantorenpark Brainpark in Rotterdam.

