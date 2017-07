VORM Ontwikkeling en bouwer TransVORM zijn in gestart met de bouw van 39 appartementen en 3 kapelwoningen in De Rotterdamsche School aan de Mathenesserlaan en Breitnerstraat in het Binnenwegkwartier te Rotterdam.

