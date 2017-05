Vastint verhuurt kantoorruimte in Baarn

Vastint Netherlands verhuurt in Baarn 700 m² kantoorruimte in gebouw Amaliawolde aan Smelt Werving & Selectie en 600 m² kantoorruimte in het naastgelegen gebouw Hoogwolde aan Marcommit.

Momenteel is nog slechts 580 m² kantoor in Hoogwolde en circa 1780 m2 in Amaliawolde beschikbaar voor de verhuur. Vastint Netherlands werd bij de transactie met Smelt Werving & Selectie geadviseerd door MVGM Bedrijfshuisvesting in samenwerking met CBRE en Castanea Bedrijfsmakelaars. Bij de transactie met Marcommit werd verhuurder geadviseerd door Castanea Bedrijfsmakelaars in samenwerking met CBRE en MVGM Bedrijfshuisvesting.