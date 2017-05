TrainMore naar Cool 63 Rotterdam

Rabo Vastgoedgroep heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met TrainMore voor 1350 m2 verdeeld over de begane grond, de mezzanine en de 1e verdieping van Cool63 in Rotterdam.

Naar verwachting zal TrainMore in september 2017 openen voor het publiek. Andere huurders in Cool63 zijn Decathlon, Bank of China – kantoor en bankshop -, V&A advocaten en de horeca unit van Inbev.

De vestiging in Cool63 is de 10e vestiging van het Nederlandse TrainMore. Het vernieuwende concept van TrainMore, gebaseerd op ‘hoe meer je traint, hoe minder je betaalt’, heeft onder meer in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag een plek in de binnenstad gevonden. Met deze 10e vestiging in Rotterdam, tegenover het Stadhuis in het hart van de stad, geeft TrainMore verdere invulling aan haar groeiambitie.

Sinds het 2e kwartaal 2016 is Decathlon gevestigd in Cool63 en het is daarmee de grootste binnenstedelijke sportwinkel in Nederland.

Transformatie

Cool63 bestaat uit circa 9500 m2 kantoor, 9500 m2 winkel- en horecaruimte en 15 stadsvilla’s. Het voormalige gebouw van de Slavenburg’s bank is ingrijpend gerenoveerd en getransformeerd tot een gebouw met functies die bijdragen aan de levendigheid in dit deel van het centrum van Rotterdam.

Cool63 is een ontwikkeling van Rabo Vastgoedgroep. Molsbergen Development verzorgt namens Rabo Vastgoedgroep het asset- en ontwikkelingsmanagement van Cool63. CBRE en Briq hebben deze transactie begeleid namens de verhuurder. TrainMore werd begeleid door Appelhoven Vastgoedadviseurs.