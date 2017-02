Delta Lloyd Vastgoed koopt nieuwbouwappartementen in Bussum

Delta Lloyd Vastgoed en Bouwbedrijf Noordersluis hebben onlangs overeenstemming bereikt voor de realisatie van 40 appartementen op de locatie van de voormalige cacao- en chocoladefabriek Bensdorp in Bussum.

Er is sprake van volledige sloop van de voormalige fabrieksgebouwen en vervolgens nieuwbouw in oude stijl, waarbij oude gebouwelementen worden behouden en in het gebouw worden teruggeplaatst. Het gebouw is door LEVS Architecten ontworpen. Het project ligt in het centrum van Bussum en biedt 2- en 3 kamerappartementen met een oppervlakte variërend tussen de 55 en 92 m² GBO. Alle appartementen hebben beschikking over een buitenruimte. Delta Lloyd Vastgoed zal de woningen in het vrije sector huursegment gaan verhuren.

Het project wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 opgeleverd.

Delta Lloyd werd bij de aankoop geadviseerd door Capital Value in collegiale samenwerking met Cushman & Wakefield. Bouwbedrijf Noordersluis werd geadviseerd door Javri Corporate Finance.