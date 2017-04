NSI zet grote stap naar nieuwe strategie

Vastgoedbelegge NSI NV heeft een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de eerder dit jaar aangekondigde nieuwe beleggingsstrategie.

In drie afzonderlijke transacties heeft de belegger 16 winkelpanden verkocht en twee kantoorpanden aangekocht. De afgestoten winkels (40% van wat NSI in totaal in zijn winkelportefeuille had) leverden in totaal € 150,9 mln op. De kantoren zijn verworven voor een bedrag van € 78,8 mln.

Dit heeft NSI aangekondigd. De gekochte kantoorobjecten zijn Vitrum en Laanderpoort I & II, beide in Amsterdam.

De winkelportefeuille is verkocht tegen de per 31 december 2016 verantwoorde boekwaarde. De panden zijn een mix van het soort retailbeleggingen die NSI in portefeuille heeft. Het gaat om food-gerelateerde panden in wijkwinkelcentra, winkels in top-winkelstraten en een wijkwinkelcentra in totaliteit. De EPRA NIY van de verkochten objecten is 6,3%. De overdracht van het verkochte winkelcentum Keizerslanden in Deventer staat gepland voor maart 2018.

Vitrum is een kantoorgebouw van 11.700 m2 aan de Parnassusweg in Amsterdam, aan de rand van de Zuidas. Het gebouw is volledig verhuurd aan het Rijksvastgoedbedrijf op basis van een huurcontract met nog 4,25 jaar looptijd. De aankoopsom van € 45 mln betekent een brutoaanvangsrendement van 7,2%. Het gebouw heeft energielabel B.

Laanderpoort I & II is een kantoorcomplex van 13.300 m2 op enkele minuten lopen van station Amsterdam Zuidoost en pal naast het toekomstige, nog te bouwen hoofdkantoor van ING. Het complex, met energielabel C, is volledig verhuurd aan ING met een WAULT van 3,8 jaar. De aankoopsom van € 38,8 mln betekent een BAR van 7,6%. In termen van management zijn meerdere opties mogelijk zoals het onderbrengen van een HNK-vestiging tot en met herontwikkeling en transformatie in een gezonde en veelbelovend gebied in Amsterdam.

Onlangs kondigde NSI een nieuwe strategie aan waarin zij zich focust op grotere kantoorpanden in de belangrijkste kantoorsteden van Nederland.

Met deze nieuwe transacties is het aandeel retail in portefeuille nu verminderd naar 21% van de totale portefeuille terwijl het aandeel kantoren (inclusief de formule HNK) is gestegen van 66% per ultimo 2016 naar 78% nu.

NSI werd bij de totstandkoming van de transacties geadviseerd door Houthoff Buruma en Cushman & Wakefield.

De verkochten winkelpanden zijn: