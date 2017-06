Bouwinvest koopt wijkwinkelcentrum Oosterheem

Bouwinvest heeft wijkwinkelcentrum Oosterheem in Zoetermeer gekocht van Wereldhave. Verkoper Wereldhave kondigde de verkoop eerder aan in zijn kwartaalrapportage.

Oosterheem heeft een oppervlakte van 11.700 m² en maakt ligt in de gelijknamige wijk in Zoetermeer. Wereldhave verkocht eveneens winkelcentrum Stadshagen in Zwolle. Voor beide centra ving de beursgenoteerde retailbelegger € 74,2 mln. Stadshagen is aangekocht door Aberdeen voor zijn European Balanced Property Fund.

‘Het Retail Fund van Bouwinvest heeft de focus op investeringen in de belangrijkste winkelgebieden van de grote steden en wijkwinkelcentra in Nederland. Met een gezond verzorgingsgebied en focus op dagelijkse boodschappen valt winkelcentrum Oosterheem in de laatste categorie. De aankoop is in lijn met de ambitie om het Retail Fund binnen 3 jaar naar € 1 mrd belegd vermogen te laten groeien’, zegt Collin Boelhouwer, director Dutch Retail Investments van Bouwinvest.

De jonge wijk Oosterheem is een groeigebied in een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Het winkelcentrum ligt centraal in de wijk en kent weinig concurrentie in de omgeving. Er is een dominante aanwezigheid van supermarkten met goede parkeervoorzieningen. Naar verwachting zal het aantal bezoekers doorgroeien van 2 miljoen in 2014 tot circa 3 miljoen in 2017.

CBRE trad op als adviseur van Bouwinvest.