Aan Patch22, een houten woongebouw in Buiksloterham, Amsterdam Noord, zijn afgelopen week twee prijzen toegekend: de Residential Award 2016 van World Architecture News en een Green Award 2017 van The Chicago Atheneum: Museum of Architecture and Design.

