Bouwinvest verwerft woonzorgcomplex Craenenbroeck

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft zorgvilla Craenenbroeck aangekocht met als exploitant Van Hollant. Het betreft een woonzorgcomplex aan de Kennemerstraatweg in Heiloo met 29 zorgappartementen en diverse ondersteunende ruimtes.

Het gebouw, dat al sinds december 2014 in exploitatie is, herbergt 29 zorgappartementen die variëren in oppervlakte van 35 m² tot 96 m². De doelgroep bestaat uit mensen met een lichte tot een zwaardere zorgvraag, zowel op het gebied van dementie als somatiek. Naast de appartementen zijn er onder meer een restaurant, een fitnessruimte en een filmzaal.

De zorgverlener, Van Hollant, heeft een nieuw huurcontract met het Fonds afgesloten voor 20 jaar.

“Dit complex sluit naadloos aan op onze visie: een uitstekende locatie met kwalitatief hoogwaardige huisvesting in het middensegment van de particuliere woonzorg”, aldus Erwin Drenth, director dutch healthcare investments bij Bouwinvest.

Tom Veldt en Judith Veldt, de oprichters van Van Hollant: “We zijn blij dat we door deze samenwerking kunnen doorgroeien en ook op andere locaties nieuwe zorgvilla’s kunnen opstarten, waar wij zorg met persoonlijke aandacht voor onze bewoners centraal kunnen stellen.”