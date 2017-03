Na drie jaren van tegenwind boekt Hurks positief resultaat

Hurks groep realiseerde in 2016 geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van € 291 mln (netto-omzet € 315 mln). Het geconsolideerde bedrijfsresultaat kwam uit op een winst van bijna € 13 mln tegenover een verlies van € 4,6 mln in 2015.

Voor 2017 rekent de bouwonderneming uit Eindhoven opnieuw op een substantieel resultaat. Deze verwachting is mede gebaseerd op een goed gevulde orderportefeuille en de effecten van de in 2016 aangekondigde herstructurering.

Het jaar 2016 laat een nettoresultaat zien van totaal € 5,4 mln positief (2015: € 11,4 mln negatief). Volgens Hurks is dit een mooi resultaat gezien de hierin verrekende substantiële voorziening voor het project MEET RIVM in Utrecht. De netto kasstroom bedroeg € 10,2 mln positief, waarmee de liquiditeitspositie is gestegen tot € 22,6 mln. Het eigen vermogen steeg tot € 30,2 mln, waarmee de solvabiliteit uitkomt op 25,8%. De interne omzet over 2016 bedroeg € 134 mln (2015: € 80 mln).

Divisieresultaten

De stijging van de interne omzet wordt met name verklaard door de activiteiten in Engeland, waarbij onder andere Hurks Prefabbeton, Hurks Geveltechniek en de Bouwcenters betrokken zijn. "Ook in 2016 plukten we de vruchten van het feit dat ons bedrijf toonaangevend is in de ontwikkeling van prefab gevelelementen", aldus Hurks in het persbericht. "Ondanks de Brexit omvat de portefeuille van onze prefab-activiteiten goed renderende werken. De resultaten van bouw en vastgoedontwikkeling blijven nog sterk achter, met name als gevolg van in het verleden afgesloten verliesgevende projecten. Dit geldt niet voor Hurks retail en onderhoud, dat net als in het voorgaande jaar een mooi resultaat laat zien."

Transitie

De marktomstandigheden in de bouwnijverheid zijn de laatste jaren aanmerkelijk gewijzigd. Om adequater antwoord te kunnen geven op vragen uit een markt met professionele opdrachtgevers en uit het oogpunt van kostenreductie ziet Hurks zich genoodzaakt tot een herstructurering de Hurks Groep en een herpositionering van Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling. Daarbij kiest Hurks voor een decentraal besturingsmodel met een kleine financiële holding en drie zelfstandig opererende, naar aard ingerichte divisies: Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling (projecten), Hurks Bouwcomponenten & Engineering (productie) en Hurks Bouwmaterialen (handel).

Eén familiebedrijf

Hurks blijft nadrukkelijk één familiebedrijf met gedeelde normen en waarden. "Met het decentrale besturingsmodel kiezen we voor korte en heldere lijnen binnen de divisies. De ondersteunende functies zijn dichtbij en faciliterend aan de operatie. Binnen hun divisie bepalen de afzonderlijke bedrijven in hoge mate hun eigen koers. Op deze manier wil Hurks een wendbare organisatie neerzetten en een grotere slagvaardigheid in de markt realiseren. De synergie tussen de divisies verliezen we daarbij niet uit het oog. Dicht op de markt opereren is het motto."