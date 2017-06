Nieuwe transacties in WTC Utrecht

De Utrechtse horeca-ondernemers Oscar de Goede en Sander van der Meijden hebben een overeenkomst gesloten voor de huur van ca. 940 m² horecaruimte in het WTC Utrecht.

De bouw van WTC Utrecht is momenteel in volle gang en de oplevering staat gepland voor 9 februari 2018. Roberto Meyer van architectenbureau MVSA Architects is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Het ca. 29.000 m² tellende gebouw bestaat uit de begane grond en 18 verdiepingen en heeft een BREEAM certificaat.

Alberts & Muus Bedrijfshuisvesting bracht deze transactie tot stand namens ontwikkelaar en eigenaar, het CBRE Dutch Office Fund. CBRE en JLL zijn aangesteld voor de verhuur van de kantoorruimte.