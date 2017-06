PROVADA C&A en Wereldhave sluiten deal nieuwe conceptstore in Arnhem

Op vastgoedbeurs Provada hebben Wereldhave en C&A een overeenkomst gesloten voor de eerste winkel volgens het nieuwe C&A winkelconcept in Nederland.

De eerste nieuwe C&A winkel zal in september 2017 openen in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Voor het nieuwste C&A winkelconcept wordt het bestaande C&A filiaal in Kronenburg vernieuwd en uitgebreid met een aangrenzende winkelunit. Hiermee ontstaat een nieuwe, 30% grotere winkel met een totale oppervlakte van circa 1600 m². De C&A winkel blijft tijdens de verbouwing geopend.

C&A heeft 127 winkels in Nederland en meer dan 1575 winkels in 19 Europese landen. Naast de activiteiten in Europa heeft C&A ook winkels in Brazilië, Mexico en China.