Voormalig hoofdkantoor De Drie Mollen verkocht

Een particuliere beleger heeft recentelijk het voormalige hoofdkantoor van koffie- en theebedrijf De Drie Mollen te ’s-Hertogenbosch gekocht.

Het gebouw aan de Zuid Willemsvaart 217 -227 heeft een totale vloeroppervlakte van 1215 m² en is verdeeld over 4 bouwlagen. Tevens beschikt het gebouw over 13 parkeerplaatsen gelegen op eigen afsluitbaar terrein. De koopsom is € 1,1 mln kosten koper. Het pand wordt omgebouwd naar woonruimte.

HRS Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis, trad hierbij op namens de verkoper, een particuliere belegger.