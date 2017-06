HighBrook Investors verkoopt kantoorpand in Den Haag

HighBrook Investors, een Amerikaanse private equity vastgoed investeerder, heeft het kantoorgebouw aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 123-127 in Den Haag verkocht aan een Nederlandse particuliere belegger.

Het Kadaster meldt een koopsom van € 11,870 mln. Het kantoorgebouw heeft een totaal vloeroppervlak van circa 12.936 m² waarvan 25% is verhuurd. HighBrook Investors verwierf het gebouw als onderdeel van een off-market kantorenportefeuille-transactie in december 2016.

Equity Estate trad bij de verkoop op als adviseur van HighBrook Investors samen met juridisch adviseur Van Doorne. CBRE was verantwoordelijk voor de marketing van het gebouw en vertegenwoordigde de verkoper. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn was adviseur van de koper.

De verkoop markeert de zesde vastgoedtransactie van HighBrook Investors in Nederland in de afgelopen zes maanden. HighBrook Investors heeft circa € 1 mrd Assets Under Management. De private equity investeerder is actief op zoek naar uitbreiding van de kantorenportefeuille op goede locaties in Nederland.