Etos opent tweede winkel in centrum Haarlem

Syntrus Achmea Real Estate & Finance verhuurt namens een van haar opdrachtgevers 174 m² plus secondaire ruimte aan Ahold Europe Real Estate & Construction in Haarlem.

Etos opent op de Grote Houtstraat 16 in Haarlem op 7 maart een filiaal. Etos gaat in de Grote Houtstraat van één grote vestiging naar twee kleinere filialen.

De winkel op nummer 16 is de tweede die de deuren opent. De voormalige vestiging op nummer 83-87, eveneens in portefeuille van Syntrus Achmea RE&F, wordt geschikt gemaakt voor de nieuwe huurders Bershka en Kiko Milano.



De nieuwe winkel van Etos wordt in samenwerking met huurder volledig casco gerenoveerd. Bienco trad in deze transactie op als adviseur namens verhuurder.