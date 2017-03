Start verkoop gemeentehuis Muiden en stadskantoor Naarden Vesting

Door de gemeentelijke fusie in 2016 tussen Naarden, Bussum en Muiden (Gooische Meren) verliezen de gebouwen hun functie.

Via een publiek participatiemodel is in goed overleg tussen gemeente, omwonenden en belanghebbenden voor beide locaties een ontwikkelkader vastgesteld. Op basis hiervan worden partijen uitgenodigd om een plan in te dienen met bijbehorende bieding. De plannen worden vervolgens in een gestructureerde beoordelingsprocedure bekeken en hieruit wordt het beste plan geselecteerd. Beide objecten zijn onafhankelijk te koop.

Het stadskantoor van Naarden ligt centraal binnen de wallen van Naarden Vesting, direct achter het monumentale stadhuis. Het gebouw van architect Frans Hondius werd begin jaren 80 gerealiseerd en is op dit moment nog in gebruik als stadskantoor van de gemeente Gooise Meren.

Het oude gemeentehuis van Muiden ligt in de uitbreidingswijk de Mariahoeve en is gebouwd in de jaren 70. Er is een kantoorgedeelte, dat tot voor kort dienst deed als gemeentehuis, en een gedeelte dat in gebruik is als politie- en brandweerpost. Aan dit object is een gymzaal verbonden die momenteel nog wordt gebruikt door scholen en verenigingen. De kavel heeft een oppervlakte van circa 7300 m².