TheFrontDoor huurt kantoorruimte in Hoofddorp

TheFrontDoor Media Group betrekt per direct kantoorruimte in The Red Office, aan de Wegalaan 30-46 in Hoofddorp.

Het gehuurde behelst 769 m² en 18 parkeerplaatsen. Op deze locatie worden de labels TheFrontdoor, Brightfish, Pebble TV en Gridshot ondergebracht, die toebehoren aan FDMG. De bedrijven van FDMG bieden een portfolio van multimedia- en ICT-diensten op het gebied van grafische vormgeving voor FMCG, digitale televisie en digitale zorgsystemen. Het volledig gerenoveerde kantoorgebouw staat op het kantorenpark Beukenhorst-Oost, aan de zuidoostkant van Hoofddorp, en is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Daarnaast ligt het kantoorgebouw vlak bij Schiphol. Verhuurder SVDT Holding werd geadviseerd door Spring Real Estate.