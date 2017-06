Chalet Group verlengt langjarig met Koenen & Co in Venlo

Chalet Group heeft recent een langjarige huurovereenkomst afgesloten met Koenen & Co voor de kantoorruimte gelegen aan Noorderpoort 17 te Venlo.

In de nieuwe huurovereenkomst huurt Koenen & Co 1598 m² vvo kantoorruimte en 36 parkeerplaatsen, hetgeen een uitbreiding en verlenging ten opzichte van de huidige situatie betekent. Koenen & Co is een adviseur op het gebied van accountancy, belasting- en bedrijfsadvies, met vestigingen in Venlo, Roermond en Maastricht.

In hetzelfde gebouw is een kantoorruimte van 123 m² verhuurt aan Ballorig, bekend van diverse binnenspeeltuinen in Nederland en Duitsland. Door beide transacties is het kantoorgebouw weer volledig verhuurd.

Hauzer & Partners Bedrijfsmakelaardij adviseerde Chalet Group bij het tot stand komen van beide transacties. Chalet Group, opgericht in 2009, is eigenaar en asset manager van een commerciële vastgoedportfolio (kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels). Als asset manager maakt de onderneming deel uit van het Europese managementplatform van Curzon Advisers uit Londen.