Infinite huurt in de Maastoren

Infinite International heeft begin dit jaar kantoorruimte gehuurd op de 37ste verdieping van de Maastoren in Rotterdam.

Het gehuurde aan de Wilhelminakade 87 heeft een totale oppervlakte van circa 460 m² kantoorruimte, alsmede 3 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage.

Infinite International is ontstaan in 2003 en is een kleine investeringsmaatschappij die nu in diverse markten actief is.

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting (Partner in Dynamis) trad op namens de onderverhuurder Master IT Training.