Fair Play Casino Halfweg in Dudok-gebouw SugarCity

In het Dudok-gebouw van SugarCity verrijst binnenkort een Fair Play Casino. Dit zijn de eigenaar van de casinoketen, Janshen-Hahnraths Group, en vastgoedontwikkelaar Cobraspen overeengekomen.

Cobraspen werkt er hard aan om het Dudok-gebouw naar wens op te leveren: zo wordt de gevel van het gebouw gerestaureerd en wordt een nieuw dak en een tussenvloer gerealiseerd. De opening van Fair Play Casino Halfweg staat gepland in 2018.

SugarCity behelst het voormalige terrein van de CSM Suikerfabriek in Halfweg. Op het terrein wordt een volume van ongeveer 110.000 m² aan nieuwe functies gerealiseerd, waaronder de 25.000 m² grote Amsterdam The Style Outlets van Neinver met parkeergelegenheid. Ook wordt het terrein gebruikt als evenementenlocatie.

Het Dudok-gebouw ligt direct naast het poortgebouw en tegenover de nieuwe brug, die gekoppeld is aan het NS-station. Dit gebouw werd vroeger gebruikt als suikeropslag en verpakkingsgebouw. De voormalige opslag kent een oppervlakte van circa 1400 m², heeft hoge plafonds en telt drie verdiepingen. Het gebouw is goed zichtbaar vanaf de N200 met dagelijks 40.000 autobewegingen.

Met name de ligging was voor Richard Rikers (manager Fair Play Casino) een reden om voor SugarCity te kiezen: “Met de komst van het outletcenter wordt het verzorgingsgebied tussen Amsterdam en Haarlem een gigantische traffic-generator voor heel het Westen van Nederland. Daarnaast is alles uitstekend te bereiken via de A9 en A10. Er is voldoende parkeergelegenheid en de locatie is goed aangesloten op het openbaar vervoer. Vanuit het tegenoverliggende station ligt een looproute langs het casino.”

Luigi Prins van Cobraspen ziet een mooi gebied tot ontwikkeling komen: “Als ontwikkelaar van SugarCity zijn we met het casino een stap dichterbij om de totaal 110.000 m² een nieuwe bestemming te geven. De komst van Fair Play Casino naar SugarCity past goed in de ontwikkeling nabij het Outlet Center. Wij zijn overtuigd dat we een geschikte kandidaat gevonden hebben die behoedzaam omgaat met het industriële karakter van het verpakkingsgebouw van de oude suikerfabriek.”

Aan de historische buitenkant en de karakteristieke binnenkant zal niet worden getornd, aldus Rikers: “Van binnen maken wij er een spraakmakend casino van met een prachtige ambiance. De grote hoogte biedt ruimtelijke mogelijkheden voor een architect om een casinowaardig interieur te ontwerpen.”