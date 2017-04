Van Wijnen levert gezondheidscentrum in Bunschoten op aan Syntrus Achmea RE&F

Op vrijdag 31 maart 2017 werd het nieuwe gezondheidscentrum Scala Medica in Bunschoten-Spakenburg opgeleverd aan Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

De bouw van het centrum startte eind 2015. Het gezondheidscentrum Scala Medica biedt onderdak aan een groot aantal zorgpartijen, waaronder alle huisartsen van Bunschoten-Spakenburg, apotheek Ambix, verloskundigenpraktijk De Parel, Meander Medisch Centrum, logopediepraktijk vd Haagen en Langendorff, orthopedagoog Maaike Spring in 't Veld, cesarpraktijk Vd Groep, podotherapie Centrum RondOm, Stichting zorg 3.0, Vitee Psychologen, de GGD regio Utrecht, fysiotherapeuten Bouritius & Koelewijn, Kind en Zo en kinderoefentherapie Spakenburg. Daarnaast zijn boven het gezondheidscentrum 18 vrije sector huurwoningen gerealiseerd, die inmiddels allemaal zijn verhuurd.

Zorgvastgoedfonds

Scala Medica is een belegging van het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) waarin meerdere institutionele beleggers participeren. Het ADHCPF is een snel groeiend vastgoedbeleggingsfonds dat voor haar participanten belegt in levensloopbestendige woningen, woonzorgcomplexen en gezondheidscentra. Vanwege de groei is het ADHCPF continu op zoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden. Gezondheidscentrum Scala Media past perfect in de beleggingsstrategie van het fonds.

Als tweede fase zal er naast het gezondheidscentrum, op de locatie van de voormalige bibliotheek, een gelijksoortig gebouw gerealiseerd worden met op de begane grond zorgfuncties of commerciële dienstverlening en daarboven huurappartementen. De start bouw van deze tweede fase staat gepland voor medio 2017.

Ontwikkelingscombinatie VOF Zuyderzee ontwikkelde dit gezond­heidscentrum in samenwerking met Bureau Bos, de zorgverleners, de gemeente Bunschoten en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De realisatie was in handen van Van Wijnen vestiging Harderwijk.