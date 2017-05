Open 32 huurt winkelruimte in Tilburg

Open 32 opent een modewinkel aan de Heuvelstraat in Tilburg.

Het door B32 Nederland (Open 32) gehuurde winkelpand, is gelegen aan de Heuvelstraat 45 in Tilburg en beschikt in totaal over circa 550 m² winkelvloer.

De oppervlakte is verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. B32 Nederland sloot voor de huur van de winkel aan de Heuvelstraat een 10-jarige huurovereenkomst met de eigenaar van het winkelpand, een particuliere belegger.

De verhuur van de winkel is gerealiseerd door RSP Makelaars. Open 32 werd bijgestaan door Kokelenberg & Ouwehand.