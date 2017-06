Villa Rosande Oosterbeek wordt woonhuis

De Cebe Groep heeft kantoorvilla Villa Rosande gelegen aan de Utrechtseweg 62 te Oosterbeek gekocht.

De Cebe Groep heeft de villa gekocht met als doel om het object te transformeren naar een woonhuis. De koper gaat de villa als woonhuis in gebruik nemen.

Volgens het Kadaster ligt de verkoopprijs op € 770.000.

Villa Rosande ontleent zijn bekendheid aan het feit dat graficus Maurits (Mauk) Escher daar met zijn vader en moeder en hun totaal 5 kinderen in 1917 zijn neergestreken. Mauk is in 1919 in Haarlem gaan wonen, terwijl zijn ouders tot 1927 in Oosterbeek in de villa zijn blijven wonen.

De verkoper werd bij deze transactie geadviseerd door MVGM Bedrijfshuisvesting.