In de komende jaren verrijst op het oude terrein van Amaris Zuiderheide de nieuwe wijk Nieuw Zuid in Hilversum. Verspreid over vijf gebouwen ontwikkelt Dudok Wonen zo’n 200 appartementen en wijkvoorzieningen zoals een kinderdagverblijf en medisch centrum.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.