Nyenrode start kenniscentrum economische waardering vastgoed

Nyenrode Business Universiteit start met een kenniscentrum en opleiding voor economische waardering van vastgoed en heeft daarmee de primeur in Nederland.

Al dit najaar kunnen vastgoedprofessionals de opleiding Certified Economic Valuer volgen aan het Center for Economic Valuation of Real Estate (CEVRE). De vijf initiatiefnemers van de opleiding zijn autoriteiten op het gebied van vastgoedwaardering: dr. Jan Vis (Erasmus Universiteit, Talanton), Jacques Boeve (Cushman & Wakefield), Paul Kerckhoffs (Loyens Loeff), Paul de Blok (RSM) en prof.dr. Tom Berkhout (Nyenrode Real Estate Center).

De initiatiefnemers stellen in een toelichting dat het kenniscentrum en de opleiding voorzien in een belangrijke behoefte omdat het begrip economische waarde in bestaande vastgoedopleidingen nog weinig aandacht krijgt.

Tom Berkhout: ‘De toepassing van dit waardebegrip is wijdverbreid. De begrippen waarderen en taxeren hebben een verschillende inhoud. Taxateurs houden zich, als prijsschatters, bezig met de vraag welke prijs wellicht tot stand kan komen, terwijl voor waardeerders de vraag centraal staat waarom iemand bereid is die prijs te betalen. Wie een (des)investeringsbesluit neemt, zal zich moeten baseren op het verschil tussen de economische waarde en de marktwaarde van het object in kwestie. Dan is het van belang te weten wat economische waarde precies inhoudt.’

Jan Vis: ‘Taxateurs beschouwen prijzen die op markten tot stand zijn gekomen. Waardeerders richten de blik meer op de toekomst door zich af te vragen of het bezit van een bepaald object de bestaande positie of situatie van een marktpartij verbetert. Prijs en waarde zijn begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden, maar in wezen sterk verschillen. De prijs van De Nachtwacht en de Eiffeltoren is niet in te schatten, maar de objecten worden wel hogelijk gewaardeerd.’

Jacques Boeve: ‘Met het opleiden van professionals tot specialisten in de economische waardebepaling van vastgoed wordt een lacune in de huidige vastgoedkennis opgevuld. Bij ondermeer vastgoedbeleggers, financiers en toezichthouders blijkt een grote behoefte te bestaan aan kennis en inzicht in dit onderwerp.’

De opleiding richt zich met name op beleggers, waarderingsdeskundigen, taxateurs, controllers, accountants, toezichthouders en bankiers die zich (onder andere) bezighouden met waardering van vastgoedportefeuilles en - complexen. Naast de vijf initiatiefnemers die tevens de rol van vakcoördinatoren vervullen hebben zich inmiddels een reeks vooraanstaande deskundigen aan de nieuwe opleiding verbonden.