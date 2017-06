PROVADA OfficeApp wint Start-up prijs

OfficeApp heeft donderdag de Start-up Aanmoedigingsprijs gewonnen op de stand van Provada Future.

Oprichter Thijs van der Burgt (midden) mocht de prijs van € 2500 in ontvangst nemen na afloop van de afsluitende bijeenkomst van Provada Future. In Hal 10 van het RAI-complex in Amsterdam werd de afgelopen drie dagen ruimte geboden aan innovatieve start-ups om zich te presenteren. Ook waren er 'powertalks' in klein verband over allerhande onderwerpen. Het overkoepende thema was hoe innovaties de vastgoedsector gaan veranderen.

Realtime ontmoeting

OfficeApp is een veelomvattende app gericht op de gebruikers van kantoren. Het biedt een online community om ook in realtime elkaar te ontmoeten, te lunchen, hardlopen, fietsen of whatever. Maar ook praktische zaken kunnen via de app geregeld worden, zoals het reserveren van vergaderruimten, parkeerplekken of onderhoudsverzoeken. "Wat we bieden is een geïntegreerd systeem voor de eindgebruikers", legt Van der Burgt uit. "Daarbij werken we samen met tal van andere partners die faciliteiten bieden. OfficeApp is de interface die alles aan elkaar knoopt."

200 panden

Van der Burgt startte 2,5 jaar geleden met de app en inmiddels draait het in 40 kantoorpanden. Voor in totaal 200 panden zijn de contracten al getekend. Klanten zijn onder andere Dell en WTC Schiphol, Chalet Group en Syntrus Achmea. "Er werken nu 7 mensen voor de onderneming en elke 3 maanden komt daar wel iemand bij. We hebben ook veel te danken aan Holland Proptech, een platform om start-ups in het vastgoed op weg te helpen. Vanaf het eerste moment waren we daar bij aangesloten en dit heeft deuren geopend bij vastgoedbeleggers en corporates."

Innovatie niet vanzelfsprekend

Dat innovaties geen vanzelfsprekendheid bleek tijdens de paneldiscussie met Leon Heddes van Amvest, Jeroen Lokerse van Cushman & Wakefleld en Edwin van der Berg van Van Wijnen. Nu de markt weer cresendo gaat, lijkt de noodzaak bij veel vastgoedpartijen om te innoveren op de achtergrond te komen. Volgens Heddes is het spel om de verkrijgen van locaties en ontwikkelposities niet veranderd, het heeft gedurende de crisisjaren alleen stilgelegen. 'Het is belangrijk om medewerkers de vrijheid te geven om innovatief bezig te zijn. De keerzijde is dat men geleefd wordt door de waan van de dag. Daar stimuleren we interactie tussen alle Amvest mensen. We willen geen eilandjes. Het nieuwe kantoor dat we binnenkort betrekken is zo ingericht dat het daar aan bijdraagt."

Cushman & Wakefield blijft niet afwachten en zet concreet stappen om ontwikkelingen in gang te zetten, aldus Lokerse. "We hebben een fonds van een paar miljoen om innovaties in de organisatie te stimuleren. Ook hebben nu inmiddels 12 data-analisten in huis en dat worden twee jaar is dat aantal verdrievoudigd. Wat om waarde te kunnen toevoegen als vastgoedadviseur is het noodzakelijk slimmer met data om te gaan."

Van den Berg ziet mogelijkheden om het productieproces meer te industrialiseren. Als voorbeeld noemt hij een demontabel huis dat Van Wijnen in samenwerking met een Friese corporatie heeft ontwikkeld. Ook worden binnen het bouwconcern digitale stappen gezet om de bouwtijd te verkorten, faalkosten terug te brengen en de klantvraag optimaal te bedienen.

In PropertyNL magazine no. 6, die 23 juni verschijnt, is meer te lezen over Provada Future, Holland PropTech en de start-ups.