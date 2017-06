ABN Amro verkoopt partij 'slechte' vastgoedleningen aan Cumberland

ABN Amro heeft een partij leningen die onder bijzonder beheer stonden verkocht an investeerder Cumberland. Wat de bank hierop moet afboeken is niet bekend.

ABN Amro heeft bekend gemaakt dat de bank een overeenkomst heeft gesloten met investeerder Cumberland voor de verkoop van circa 75 vastgoedleningen met een gezamenlijke nominale waarde van ruim € 200 mln. Cumberland heeft Attestor Capital LLP (Attestor) aangewezen als beheerder van de leningen.

Het gaat om vastgoedleningen die gemiddeld ruim 4 jaar onder behandeling zijn bij bijzonder beheer. In die periode heeft ABN Amro in overleg met de klant gezocht naar mogelijkheden om tot een voor de klant en de bank werkbare oplossing te komen. 'Alle inspanningen ten spijt, is dat niet gelukt', aldus het persbericht.

Van de vastgoedleningen was 80% ondergebracht bij het team dat zich bezighoudt met het afwikkelen van leningen. Bij ongeveer een kwart van alle leningen was er sprake van faillissement. ABN AMRO heeft de keuze gemaakt om niet verder te gaan met afwikkeling van de leningen en eventuele uitwinning van de zekerheden maar deze leningen onder te brengen in een aparte vennootschap en deze te verkopen.

ABN AMRO heeft de koper zorgvuldig geselecteerd. Zo is ervoor gezorgd dat rechten en plichten van klanten na de overgang gelijk blijven. Als gevolg van de verkoop ontstaat er een nieuwe context voor de leningen met mogelijk alternatieve oplossingsrichtingen. Attestor heeft een lange termijn focus en significante ervaring in Nederlands vastgoed. Samen met de leningnemers kijkt Attestor naar oplossingen die tot wederzijds voordeel en maximalisatie van de onderliggende activa kunnen leiden.

Door deze leningen in één keer te kunnen verkopen, kan ABN AMRO het vrijgekomen kapitaal gebruiken voor het verstrekken van nieuwe leningen aan andere ondernemingen.