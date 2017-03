NSI versterkt G4-kantorenportefeuille met aankoop in Utrecht

NSI N.V. heeft een kantoorgebouw gekocht van 12.000 m2 aan de Uniceflaan 1 in Utrecht. Het pand is volledig verhuurd aan het Rijksvastgoedbedrijf met een nog lopende huurtermijn van 4.1 jaar.

De transactiesom die NSI bekend heeft gemaakt is € 20,5 mln. NSI zal € 0.3 mln investeren om de energiescore te verhogen naar een C-label. Het bruto aanvangsrendement op de aankoopsom (inclusief investeringen in energie verbeteringen) is 10,3%.



De transactie is in lijn met de strategie van NSI om meer te focussen op grotere kantoren in de grote steden. Onlangs kondigde de belegger aan de winkelportefeuille in de verkoop te doen en zich volledig te concentreren op kantoorpanden in de G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De kantorenweging naar de 4 grote steden (G4) zal door de aankoop toenemen van 55.9% naar 58.7%. Het pand heeft een kwaliteitsscore van Jones Lang LaSalle van 72.0%, boven NSI’s gemiddelde van 60.3%.



De koopsom zal worden gefinancierd met een combinatie van opbrengsten van verkopen en bestaande kredietfaciliteiten. De beleningsgraad (LTV) zal stijgen naar 44.8%.



Anne de Jong, CIO van NSI zegt: 'Uniceflaan 1 is een mooie aanwinst voor NSI. We zijn erg positief over de Utrechtse vastgoed markt. Onze twee HNK vestgingen zijn een groot succes en bijna geheel verhuurd, een goed voorbeeld van de sterke kantorenvraag in de stad. Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitstekende huurder. Bovendien zien we gegeven het huidige huurniveau en mogelijke verhuurstrategieën, zoals transformatie naar HNK, potentie voor waardecreatie in de toekomst.'

NSI werd geadviseerd bij deze transactie door CBRE, Loyens & Loeff en SGS Search.

De verkoper is gemanaged door Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH en is bij deze transactie geadviseerd door Cushman & Wakefield en Lexence.