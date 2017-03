KFC opent vestiging in centrum Hoofddorp

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) heeft onlangs met Dela Vastgoed overeenstemming bereikt over de huur van een nieuwe restaurantlocatie in het centrum van Hoofddorp.

Het nieuwe KFC-restaurant wordt gevestigd in winkelcentrum Polderplein aan het Polderplein 96–97 en heeft een vloeroppervlak van circa 260 m² op de begane grond. Naar verwachting zal het restaurant nog dit voorjaar de deuren van de nieuwe locatie openen.

KFC is opgericht in 1930 in Louisville, Kentucky en opende in 1972 de eerste KFC-vestiging in Nederland in Rotterdam. KFC heeft nu 53 restaurants in Nederland, waar ongeveer 2200 mensen werkzaam zijn.

Internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield adviseerde de verhuurder, Dela Vastgoed, bij de totstandkoming van de verhuurovereenkomst.