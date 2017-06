PROVADA Marco Reijven nieuwe CEO Apleona GVA

Marco Reijven (54) wordt per 1 juli de nieuwe CEO van Apleona GVA in Nederland.

Hij volgt hiermee Paul Blijham (links op de foto) op, die binnen de internationale Apleona GVA organisatie is benoemd tot head corporate solutions. In september vorig jaar trad Reijven toe tot de directie in de functie van COO.

In zijn nieuwe rol zal hij zich richten op het implementeren van de nieuwe business lines Capital Markets & Transactions en Building Advisory & Project Management in Nederland. Ook zal hij zich bezig houden met de verdere uitbouw van de huidige Property Management activiteiten. Tevens zal hij toetreden tot de International Management Board van Apleona GVA.

Reijven heeft ruim 20 jaar ervaring in de vastgoedsector. Eerder bekleedde hij diverse nationale en internationale managementfuncties in de vastgoedsector bij onder andere Mayfield Asset & Property Management, DTZ Zadelhoff, (GPT) Halverton Real Estate Investment Management en Internos Real Investors.

De bekendmaking werd gedaan voorafgaand aan de jaarlijkse Apleona GVA lunch tijdens de Provada in Amsterdam.