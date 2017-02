Nieuwbouwproject Kagerdreef te Sassenheim voor 90% verkocht

Van het nieuwe bedrijfscomplex Kagerdreef te Sassenheim is inmiddels 90% verkocht.

Nieuwbouwproject Kagerdreef, een initiatief van Investia Vastgoed, is een nieuw en modern bedrijfscomplex bestaande uit 9 bedrijfsunits. Het is in totaal 1733 m² groot. Voordat de eerste paal de grond in is ingegaan, is al 90% verkocht (1551 m² bedrijfsruimte).

Het bedrijvencomplex is gelegen op het bedrijventerrein Industriekade te Sassenheim, nabij de kruising van Industriekade / Kagerdreef. Door de variatie in grootte van 130 m² tot 245 m², met vraagprijzen van € 147.500 tot € 249.500 is het bedrijvencomplex geschikt is voor zowel kleine als grote ondernemers om zich hier te vestigen.

Op dit moment is nog één unit te koop en nog één unit te huur, beide gelegen aan de voorzijde van het complex en voorzien van drie eigen parkeerplaatsen.

Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij begeleidde de verkoop voor Investia.