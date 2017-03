Beat-It koopt pand in Apeldoorn

Een winkel- en kantoorruimte in Apeldoorn is verkocht voor eigen gebruik.

De winkel-/kantoorruimte gelegen aan het Stationsplein 82 tegenover het het NS- en busstation en nabij het stadscentrum is per 23 maart 2017 verkocht aan Beat-It. De commerciële ruimte heeft een totale oppervlakte van 211 m².

Beat-it.nl is gestart in 1999 en richt zich op de online verkoop van hard- en software. Gedurende deze tijd hebben zij meer dan 60.000 klanten mogen bedienen. In de loop der jaren zijn zij getransformeerd van een webshop gericht op de particuliere markt, tot een shop alleen voor zakelijke afnemers. Dat betekent ook dat zij zich specialiseren in producten voor de zakelijke klant; dus software (bijv. Adobe CS6, Symantec Backup Exec), maar ook alles wat met netwerken te maken heeft (Cisco switches, HP servers etc.).

Rodenburg Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis, bracht deze transactie tot stand namens verhuurder, een particuliere belegger.