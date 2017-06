Leyten koopt Leeuwenborg voor transformatie

Leyten heeft in het centrum van Leeuwarden het kantoorgebouw Leeuwenborg aangekocht van verkoper DPC Rembrandt.

Het voormalige kantoor van Aegon is ruim 32.000 m² groot en ligt aan het stationsplein direct tegenover het station van Leeuwarden. Naast het kantoorgebouw ligt een parkeergarage voor 650 parkeerplaatsen die eveneens is aangekocht door Leyten.

Leyten zal het gebouw gaan transformeren naar 350–400 woningen op de verdiepingen en een gevarieerd commercieel programma met een nadruk op horeca op de begane grond. Waarschijnlijk blijft 10% van het gebouw beschikbaar als kantoorruimte.

Het centrum en het aangrenzende stationsgebied zijn door de gemeente aangewezen als voorkeursgebied voor studentenhuisvesting. Dit is mede ingegeven door de vestiging van de Campus Fryslân, een dependance van de Rijksuniversiteit Groningen die vanaf 2017–2018 masterstudies zal aanbieden in Leeuwarden. Leyten zal in ieder geval een deel van de woningen specifiek voor deze studenten gaan ontwikkelen.

Het stationsgebied in Leeuwarden wordt momenteel volledig opnieuw ingericht, waarbij een autovrije loper van het station naar de binnenstad wordt gecreëerd. Het gebouw ligt direct aan deze loper en is daarmee aantrekkelijk voor high-traffic functies in de plint.

Bij de totstandkoming van deze deal traden onder andere Mayfield Asset & Property Management, makelaardij Hoekstra en Van Heeswijk Notarissen op als adviseurs.