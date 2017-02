Gezocht: Green Leader 2017

De Dutch Green Building Council (DGBC) is samen met PROVADA en PropertyNL op zoek naar dé Green Leader van dit moment in de bouw- en vastgoedsector of daaraan gerelateerd.

En u kunt uw favoriete kandidaat nomineren. Dat kan nog tot en met 1 maart aanstaande via www.greenleaderaward.nl. Op 31 mei tijdens PROVADA wordt de winnaar van de Green Leader Award bekendgemaakt.

Deskundige jury

Uit alle inzendingen selecteert een deskundige jury een top 5. De jury let daarbij op een aantal criteria: aantoonbare wapenfeiten, leiderschap, visie, transparantie en de integrale benadering van duurzaamheid. De 5 genomineerden worden aan u voorgesteld in PropertyNL, waarna u uw stem kunt uitbrengen op uw favoriet. Uiteindelijk kiest de jury op de PROVADA een winnaar. Onno Dwars, winnaar Green Leader Award 2016, is juryvoorzitter: "Duurzaamheid in de gebouwde omgeving moet geen ambitie meer zijn, maar een randvoorwaarde. Om deze stap te zetten, is leiderschap noodzakelijk. Met de Green Leader Award wordt duurzaam leiderschap en lef beloond.”



De jury bestaat uit:

Onno Dwars (Green Leader 2016, commercieel directeur Ballast Nedam Development)

Wabe van Enk (hoofdredacteur PropertyNL)

Annemarie van Doorn (directeur DGBC)

Andy van den Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft)

Winnaar

De winnaar mag zich een jaar lang de Green Leader van de bouw- en vastgoedsector noemen. Via diverse media wordt deze groene leider een jaar lang in de spotlights gezet en wordt hij of zij uitgenodigd kennis over duurzaamheid te delen met andere partijen in de sector. Daarnaast ontvangt de winnaar twee toegangsbewijzen voor het DGBC Future Leaders Program 2017 voor twee Young Professionals uit de eigen organisatie.



Wij zien graag uw nominatie tegemoet.