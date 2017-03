Mark Rutte kan weer gaan formeren

Ondanks een verlies van 8 zetels is de VVD met een straatlengste voorsprong als grote winnaar tevoorschijn gekomen uit de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Op basis van iets meer dan 95% getelde stemmen komt de VVD in de prognose van het ANP in de Kamer terug met 33 zetels. De PVV is in de voorlopgie resultaten de nummer twee geworden met 20 zetels. Bij de einduitslag, die donderdag of vrijdag wordt verwacht, kan de partij overigens nog worden ingelopen door CDA die vooralsnog op 19 zetels (+6) uitkomt, evenals D'66 (+7). Daarmee is de verwachting van de ruk naar de PVV weinig terecht gekomen. De winst van de PVV blijft beperkt tot 5 zetels. De partij met de grootste zetelwinst is Groen Links die van 4 naar 14 zetels springt. Grote verliezer is de PvdA die in zetelaantal gedecimeerd wordt en terugvalt van 38 naar slechts 9 zetels.

De opkomst voor de verkiezingen was met ruim 77% hoog. In 2012 ging 74,6% van de kiesgerechtigden naar het stemlokaal.

Vanochtend vroeg hadden enkele tientallen steden nog geen einduitslag gemeld. Daaronder ook Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Wie na de VVD de grootste wordt is daarmee onzeker. Er zijn nog 8 restzetels te verdelen waardoor het CDA mogelijk op gelijke hoogte komt als de PVV.

Deze uitslag volgt hiermee in hoofdlijnen de voorkeur van de lezers van PropertyNL. Een poll onder hen gaf de afgelopen dagen al aan dat de VVD als grootste partij zou eindigen en D'66 als tweede.