Gerry Weber opent winkel in winkelcentrum Elzaspassage in Helmond

Het CBRE Dutch Retail Fund heeft overeenstemming bereikt met modeketen Gerry Weber over de opening van een nieuwe winkel van 210 m² aan de Elzaspassage 24 in Helmond in het gelijknamige winkelcentrum.

Op zaterdag 25 maart opent Gerry Weber haar deuren voor het publiek. Colliers International heeft deze transactie namens de verhuurder tot stand gebracht. Daarnaast heeft Colliers een ruimte van 248 m² verhuurd aan Byoux One The Fashion Store aan de Elzaspassage 29-31. Deze winkel opent medio april haar deuren.